Жена «хозяина» ЧВК Вагнера задолжала за услуги ЖКХ

Жена российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина» и «хозяином» частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, Любовь Пригожина задолжала за услуги ЖКХ 27 тысяч рублей. Женщина не платит за квартиру с ноября 2018 года, пишет Znak.

Речь идет о недвижимости в доме №82 на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Долг зафиксировали коммунальные службы и обратились в суд. Исполнение возложено на приставов.

Согласно данным Росреестра, квартира площадью 32 квадратных метра досталась Любови Пригожиной в мае 2018 года по договору дарения. До этого недвижимостью владел Андрей Валентинович Кряжев. Портал «Собеседник» писал, что Кряжева — девичья фамилия Пригожиной. Бывший собственник, вероятно, приходится ей братом. Издание также отмечало, что Пригожины и Кряжев уже обменивались жильем по такой схеме. Полина и Любовь Пригожины до 2015 года владели квартирой в доме дореволюционной постройки на улице Железноводской (Василеостровский район Петербурга), а потом жилплощадь по договору купли-продажи отошла Кряжеву. Его компания до 2017 года успешно выигрывала городские тендеры.

Ранее центр «Досье» пришел к выводу, что погибших в ЦАР журналистов могли убить за попытку найти доказательства того, что Евгений Пригожин связан с ЧВК Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что компания работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

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