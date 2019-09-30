«Хозяин» ЧВК Вагнера отказался комментировать санкции США

Генеральный директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин не стал комментировать санкции, которые США ввели против двоих россиян, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой «фабрикой троллей», которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, которая приводит слова Пригожина.

«В настоящее время в США идет судебное разбирательство по делу США против "Конкорда". По условиям контракта со стороной защиты не могу давать каких-либо комментариев касательно данной темы», — сказал он.

30 сентября американский Минфин ввел санкции против двоих россиян, связанных с «Агентством интернет-исследований». Речь идет о 28-летнем Денисе Кузьмине и 34-летнем Игоре Нестерове. В ограничительный список также попали три компании: Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также чешская Linburg Industries Ltd. Все они считаются связанными с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Создание «Агентства интернет-исследований» приписывают Пригожину. Самого миллиардера СМИ называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер в апреле текущего года обнародовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, на которых победу одержал Дональд Трамп. В нем утверждалось, что Москва действительно вмешивалась в избирательный процесс, но эти данные подтвердить не удалось.

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