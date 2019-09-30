Россия отреагировала на связанные с «хозяином» ЧВК Вагнера санкции

Москва находится в недоумении после новых антироссийских санкций США, введенных якобы из-за вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения коснулись людей, в том числе «произвольно выбранных россиян», иностранных компаний, воздушных и морских судов, которые попали в один реестр по какому-то непонятному принципу. При этом некоторые люди оказались под санкциями не в первый раз, что может говорить о «закончившейся фантазии» авторов или же о том, что они «запутались в многочисленных списках», указывается в сообщении.

Причиной введения новых санкций в России сочли внутриполитическую ситуацию в США. «Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — указали в ведомстве, отметив, что санкции противоречат заявлениям американских властей о стремлении к нормализации отношений.

Материалы по теме Трампа оправдали по делу сговора с Россией Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается

Ранее 30 сентября США ввели новые санкции против двоих россиян, трех компаний, яхты и трех самолетов, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой фабрикой троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Миллиардера СМИ также называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru