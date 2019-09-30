США ввели связанные с «хозяином» ЧВК Вагнера санкции

США ввели санкции против двоих россиян, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой фабрики троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в понедельник, 30 сентября, американский Минфин.

Ограничения касаются 28-летнего Дениса Кузьмина и 34-летнего Игоря Нестерова. Под санкции попали также три компании: Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также чешская Linburg Industries Ltd. Все они считаются связанными с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Кроме того, санкции наложили на яхту и самолеты, связанные с «Агентством». Все новые меры называются давлением в связи с попыткой подорвать американские демократические процессы.

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Создание «Агентства интернет-исследований» приписывают Пригожину. Самого миллиардера СМИ называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

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