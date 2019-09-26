США расширили санкции против России

США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

Кроме того, как информирует ТАСС, под новые ограничения попали логистическая фирма Maritime Assistance, которую посчитали аффилированной с «Совфрахтом», и пять судов. Среди попавших под персональные санкции называются имена Ивана Окорокова, Ильи Логинова и Карена Степаняна. Все они участвовали в поставках авиатоплива для российского контингента в Сирии, поддерживая таким образом режим президента этой страны Башара Асада.

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел России новые санкции назвали неприемлемыми.

В 2018 году сообщалось, что американский минюст предъявил обвинения Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. Им вменялся в вину «сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения министерства финансов США».

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