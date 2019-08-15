Стало известно о полетах бизнес-джетов российского магната в Ливию

Частные самолеты российского миллиардера Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», минимум 15 раз летали в Ливию за последние два года. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «Настоящее время».

По данным телеканала, структуры, связанные с Пригожиным, владеют бизнес-джетами Hawker 125-800B и Hawker 800XP. При полетах в Ливию каждый раз треки самолетов пропадали у побережья страны и появлялись уже в обратном направлении.

Отмечается, что в ноябре 2018 года Пригожин был замечен на переговорах ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара с главами Минобороны и Министерства иностранных дел России — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. «На кадрах, опубликованных ливийской делегацией, он [Евгений Пригожин] сидит слева от министра обороны Сергея Шойгу. Военному ведомству пришлось оправдываться: Пригожин лишь "занимался организацией официального обеда"», — говорится в расследовании.

Как сообщает «Настоящее время», Hawker 125-800B с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в нескольких странах Африки, в том числе в Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике, действуют наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. Его структуры в обмен на услуги, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорилось в материале Bloomberg.

Евгений Пригожин — участник рейтинга миллиардеров издания «Деловой Петербург». В 2017 году его состояние оценивалось в 11 миллиардов рублей (167,8 миллиона долларов).

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году. Тогда же был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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