CNN рассказал о российских наемниках

CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности российских специалистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Журналисты находились в стране и собирали данные в течение месяца.

Телеканал отмечает, что на улицах ЦАР висят плакаты с пророссийскими лозунгами, а местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка. Спонсирует все это якобы российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют «поваром Путина», через компанию Lobaye Invest. Указывается, что она в 2018 году выиграла в стране трехлетний тендер на добычу алмазов и золота.

Журналисты утверждают, что миллиардер также финансирует тренировки военными специалистами местных солдат. В материале отмечается, что один из российских бойцов согласился на условиях анонимности пообщаться с журналистами. По его словам, за работу ему платит так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера, которую связывают с Пригожиным.

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CNN взял комментарий у Валерия Захарова — ветерана второй чеченской кампании, руководящего группой инструкторов. По данным журналистов, он однажды получал деньги от компании M-Finans, которая также связана с бизнесменом. Захаров указал, что его непосредственный работодатель — президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, а ЧВК Вагнера «юридически не существует», и ее наемников в стране нет. По его словам, инструкторы — это российские резервисты, однако кто им платит, он объяснить не смог.

В январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра заявила, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами, и не исключила появления на территории республики российской военной базы.

В ноябре 2018 года сообщалось, что российские наемники, которых связывают с Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них называлась и ЦАР.

В МИД при этом сообщали, что 170 российских специалистов были направлены в эту страну по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН.

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