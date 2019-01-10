В ЦАР рассказали о российской военной базе

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) может появиться российская военная база. Об этом в интервью РИА Новости заявила министр обороны страны Мари Ноэль Кояра.

Сейчас на основе подписанного в августе 2018 года соглашения о военном сотрудничестве в республике действует центр военной подготовки, где российские инструкторы обучают регулярные войска страны. Хотя образовательный центр в Беренго не может считаться военной базой России, по словам Кояры, многие уже воспринимают его как таковую.

Министр подчеркнула, что развитие базы еще не обсуждалось, но возможность ее создания предусмотрена соглашением. «Если президентами как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут. А мы как министры уже будем его реализовывать», — сказала она.

В декабре 2018 года французские СМИ сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин, имя которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, посетил встречу крупнейших вооруженных группировок ЦАР «Антибалака» и «Селека», где стороны договорились о мирном сотрудничестве.

Ранее появлялись данные о том, что в ЦАР действуют наемники из России, связанные с Пригожиным. Предприниматель, в свою очередь, заявлял, что не имеет отношения к каким-либо проектам в ЦАР.

С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».

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