Обнародовано итоговое расследование убийства российских журналистов в ЦАР

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было преднамеренным и исполнено профессиональными убийцами. Такие выводы содержатся в итоговом расследовании центра «Досье», опубликованном на официальном сайте организации.

Отчет опровергает официальную версию гибели журналистов, согласно которой россияне стали жертвами группы арабоязычных людей, оказав сопротивление при попытке ограбления.

Согласно итоговому расследованию, характер ранений журналистов говорит о том, что их убийство было преднамеренным, а его исполнители были профессиональными киллерами. «Нападавшие были заинтересованы в физической расправе над погибшими, а не в их имуществе», — заключили авторы.

В расследовании отмечается, что убитые могли свободно перемещаться на местности, однако нападавшие точно произвели выстрелы, несмотря на ночное время и особенности местности. Авторы также раскритиковали формулировку, данную Следственным комитетом (СК) России этому делу: по их словам, она обращает внимание не на факт убийства нескольких человек, а на некорректные заявления о посягательстве на их собственность.

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Помимо этого, авторы утверждают, что жандарм по имени Эммануэль Котофио вел слежку за журналистами по наводке сотрудника структур бизнесмена Евгения Пригожина. Уточняется, что помощника-«фиксера Мартина» никогда не существовало, а его контакты передал репортерам сотрудник принадлежащего Пригожину РИА ФАН.

По словам расследователей, сотрудники структур Пригожина также оказали сильное влияние на «официальное» расследование произошедшего, навязывая свою собственную версию событий. Некоторые аффилированные с делом дипломаты консультировались с ними, а их формулировки можно проследить в версиях МИД и СК России.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в июле 2018 года в ЦАР. Это произошло во время подготовки документального фильма, посвященного деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. Ее нередко связывают с Пригожиным. В 2018 году он был замечен на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики.

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