В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс

Активист и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов со ссылкой на источники сообщил, что убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР могли прибыть в страну из Донбасса, а после совершения преступления покинуть ее. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Он посчитал, что версия о причастности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера несостоятельна. По словам Верзилова, небольшая группировка россиян находится там в соответствии с мандатом ООН и убийство могло бы привести к скандалу.

«То, что там находятся русские ребята — общедоступная информация. Их количество больше 200 человек, до тысячи», — отметил Верзилов.

«Мы считаем, что с этой историей связаны структуры [Евгения] Пригожина. Никто, кроме них, никто не заинтересован в деятельности в Африке, никто, кроме него, не занимается ЧВК. Это похоже на почерк его и его ребят», — утверждает активист.

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Он также заверил, что расследование, которым он занимается лично, будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены виновные в смерти журналистов.

В январе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал открытый запрос в Генпрокуратуру России, в котором попросил ответить, находится ли резонансное дело под контролем генпрокурора и следит ли ведомство за ходом расследования. 15 февраля был опубликован ответ Генпрокуратуры, в котором говорилось, что «надзор за расследованием обеспечивается».

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР в июле 2018 года во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. По версии МИД России, журналисты были убиты при попытке оказать сопротивление грабителям.

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