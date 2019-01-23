Венедиктов призвал генпрокурора к ответу за расследование убийства коллег в ЦАР

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал открытый запрос в Генпрокуратуру России, касающийся расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Он попросил ответить, находится ли резонансное дело под контролем генпрокурора и следит ли ведомство за ходом расследования. Копия заявления размещена в разделе «Блоги» на сайте радиостанции.

Венедиктов также отметил, что в сентябре 2018 года (спустя месяц после убийства съемочной группы — прим. «Ленты.ру») генпрокурор ЦАР находился в России. Журналист поинтересовался, контактировали ли с ним российские коллеги и затрагивали ли тему убийства соотечественников.

Ранее «Московский комсомолец» опубликовал дипломатическую переписку, из которой следует, что российские и африканские следователи не проявляют активности в расследовании гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на территории ЦАР. Подлинность переписки частично подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Из обнародованных писем, в частности, следовало, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу лишь спустя восемь дней после убийства и признали, что главный свидетель — водитель Бьенвеню Дувокама — путается в показаниях. Кроме того, несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали только через 20 дней и пробыли там недолго (около четырех дней).

В течение этого времени следователи установили, что журналисты были убиты при оказании сопротивления «группе вооруженных людей негроидной расы», которая попыталась их ограбить. Следственный комитет России призывал не доверять расследованиям центра «Досье», в котором утверждалось, что в ЦАР журналистов выслеживал жандарм, через российского инструктора связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Расследователи «Досье» считают, что россиян могли убить за попытку найти доказательства того, что Пригожин связан с частной военной компанией «Вагнер». Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин, в свою очередь, отрицает причастность к каким-либо проектам в ЦАР.

В СК заявили, что, инициируя публикации в СМИ, «Досье», спонсируемое Михаилом Ходорковским, ставит целью оправдаться за просчеты при подготовке поездки документалистов. Командировку Джемаля, Расторгуева и Радченко Ходорковский финансировал через «Центр управления расследованиями».

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