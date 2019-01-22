МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР

Опубликованные газетой «Московский комсомолец» письма российских дипломатов, свидетельствующие о бездействии российских следователей по отношению к расследованию убийства съемочной группы в Центральноафриканской Республике (ЦАР), являются подлинными. Об этом «Эху Москвы» заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, аутентичными являются два письма, датированные 7 и 21 августа 2018 года. Наличие и содержание электронной переписки дипломатов, на которую также ссылался «МК», в МИД подтвердить не смогли.

Из писем, содержание которых подтвердила Захарова, следовало, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали только через 20 дней и пробыли там недолго.

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Дипломаты отмечали, что оставшийся в живых водитель российской съемочной группы Бьенвеню Дувокама путается в показаниях, а местные правоохранительные органы ЦАР не собираются проявлять активности в расследовании убийства россиян.

По версии Следственного комитета России, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР попыталась ограбить «группа вооруженных людей негроидной расы». Когда журналисты отказались отдать нападавшим вещи и аппаратуру, их убили. В то же время в материале «МК» отмечается, что, несмотря на то что заявленной целью называлось ограбление, преступники не забрали ноутбуки и съемные носители, а также как минимум один телефон.

Российские следователи объявили промежуточные результаты расследования в ответ на материал центра «Досье», опровергающий официальную версию МИД. В материалах «Досье» говорилось, что убийство журналистов было спланированным. Из представленных материалов следует, что действия водителя, бывшего жандарма Бьенвеню, координировал действующий жандарм Эммануэль Котофио, в свою очередь связанный с людьми бизнесмена Евгения Пригожина. В частности, утверждалось, что Котофио сверял свои действия по телефону с Александром Сотовым, доверенным сотрудником Валерия Захарова, советника президента ЦАР по безопасности. «Досье» сообщало, что Захаров тесно связан с Пригожиным. В МИД заявили, что ни Сотов, ни Захаров, на момент убийства не находились на консульском учете.

В СК призвали не доверять публикациям «Досье», которое спонсирует Михаил Ходорковский, поскольку этот же человек профинансировал командировку журналистов в ЦАР и «явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки».

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