Интернет и СМИ
 
Последние новости
Неймар отказался слушать Пеле
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
Списание долгов Чечне объяснили
Сочинской недвижимостью заинтересовались американцы и узбеки
Стали известны подробности пожара на судах в Керченском проливе
200-килограммовый пассажир унизил стюардесс и заставил снимать с себя штаны
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Европа побоялась остаться без российского газа
В США зафиксировали распространение необъяснимого заболевания
Новости партнеров

Опубликована дипломатическая переписка об убийстве журналистов в ЦАР

Перейти в «Мою Ленту»

Издание «Московский комсомолец» опубликовало фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Газета обращает внимание на то, что ни одна из сторон не уделяет делу должного внимания.

Отмечается, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали только через 20 дней.

В письме дипломата также говорится, что создается впечатление, что местные правоохранительные органы ЦАР не собираются принимать активных действий по расследованию убийства и рассчитывают лишь на результат работы российских следователей.

Промежуточные результаты расследования убийства журналистов в ЦАР были представлены Следственным комитетом России 11 января. В них говорилось, что россиян расстреляла «группа вооруженных людей негроидной расы» после отказа отдать им вещи и видеоаппаратуру. Публикации по этой теме в других изданиях в СК назвали попыткой «Центра управления расследованиями», для которого погибшие готовили документальный фильм, «оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки», выдвигая собственные версии и обвиняя в этом непричастных.

10 января проект «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал расследование, в котором говорится, что за Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко следил местный жандарм Эммануэль Котофио. Он же, по данным «Досье», контролировал водителя съемочной группы.

Российские журналисты погибли в ЦАР в июле 2018 года во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. По версии МИД России, журналисты убиты при попытке оказать сопротивление грабителям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убийство журналистов в ЦАР: дипломатическая почта
Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР
В расследовании убийства журналистов в ЦАР всплыли данные украинских спецслужб
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0420 января

«Спасибо, я так жить не хочу»

Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
19:11Сегодня

Простой вопрос про крестик рассорил пользователей сети

19:58Сегодня

В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории

11:40Сегодня

Найден способ красть данные и управлять устройствами на Android

Интернет и СМИ00:0022 ноября 2018

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
16:22Сегодня

BlaBlaCar проверит паспорта российских пользователей после убийства клиентки

12:1420 января

Черную комедию о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

17:38Сегодня

В Чечне захотели ввести на телевидении рубрики с извинениями

Интернет и СМИ00:3412 января

Круговорот кидалова

Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
15:18Сегодня

Роскомнадзор устроил вторую волну мощных блокировок Telegram

15:43Сегодня

WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений

12:40Сегодня

В России возбудили дела против Facebook и Twitter

Россия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Самые близкие отвернулись от меня»
Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Списание долгов Чечне объяснили
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Все материалы
Мир
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Россия отреагировала на санкции против главы ГРУ и «отравителей Скрипалей»
Число погибших при краже нефти в Мексике выросло до 89
Террористы за раз убили 126 военных
У Северной Кореи нашли новые секретные объекты
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Киев раскрыл поставщика российской нефти на Украину
Рухнувший в абхазское ущелье российский БТР показали на видео
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую лавру
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Европа побоялась остаться без российского газа
Российскую экономику переоценили
В России появится новый продуктовый гигант
Главный соперник «Газпрома» заговорил о перемирии
«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ
Названы самые популярные методы вывода денег из России
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Убивший жену россиянин ранил полицейского и покончил с собой
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
Пойманные ФСБ сборщики денег для ИГ попали на видео
Появилось видео протаранившего машину похитителей Gelandewagen
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Китай признал незаконным выращивание близнецов-мутантов
В США зафиксировали распространение необъяснимого заболевания
Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola RAZR
Девятая планета Солнечной системы оказалась загадочным кольцом
Все материалы
Спорт
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу на турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер»
Неймар отказался слушать Пеле
Стартовал «Фонбет Кубок Матч Премьер»
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Побитый Нурмагомедовым боец захотел реванша
13-летняя российская фигуристка оправдалась за слова о пользе допинга
Все материалы
Культура
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Потому что я черный
Зачем смотреть третий сезон «Настоящего детектива»
«Большой нос, лысина и кривые зубы»
Почему люди выбирают не самых идеальных партнеров
Трамп поборется с Деппом и Траволтой за звание худшего актера
Умер французский актер Франсуа Перро
Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и зарекся сидеть на диетах
Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Простой вопрос про крестик рассорил пользователей сети
В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
BlaBlaCar проверит паспорта российских пользователей после убийства клиентки
В Чечне захотели ввести на телевидении рубрики с извинениями
Все материалы
Ценности
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Бренд решил нажиться на культовых вещах из 90-х
Юбка из 90-х вновь стала модной
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Все материалы
Путешествия
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
200-килограммовый пассажир унизил стюардесс и заставил снимать с себя штаны
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Любительница обнаженного альпинизма свалилась в ущелье и умерла
Названы лучшие направления путешествий в 2019 году
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Раненый моряк несколько недель дрейфовал по морю и был спасен
Кокаин в Темзе поставил под угрозу лондонских угрей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
С лица любителя пластической хирургии удалили пять сантиметров кожи
Стая динго устроила засаду на ребенка
Все материалы
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара
Раскрыта внешность серийного BMW X3 M
Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Все материалы