В ЦАР подтвердили данные из расследования гибели российских журналистов

Советник президента Центральноафриканской Республики Валерий Захаров подтвердил «Фонтанке» статус двух фигурантов расследования центра «Досье», касающегося убийства российских журналистов в республике. По его словам, петербуржец Александр Сотов работал в стране инструктором, а Эммануэль Котофио служит в ЦАР жандармом.

Сотов и Котофио могли контактировать в формате «учитель — ученик», сказал Захаров. По информации «Досье», Котофио следил за перемещением российских журналистов в ЦАР и сверял свои действия с Сотовым. За лето 2018 года Сотов около сотни раз общался по телефону и с Захаровым, и с Котофио, говорилось в расследовании. Сотов в свою очередь был связан через Захарова с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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Расследователи центра «Досье» считают, что Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли убить за попытку найти доказательства того, что Пригожин связан с частной военной компанией «Вагнер». Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота.

Пригожин в свою очередь отрицает отношение к каким-либо проектам в ЦАР.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. По официальной версии, которую озвучивали МИД и Следственный комитет России, журналисты стали жертвами грабителей. СК призвал не доверять расследованию «Досье», поскольку центр финансирует Михаил Ходорковский. Он же проспонсировал командировку журналистов в ЦАР.

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