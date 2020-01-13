Вдова погибшего в ЦАР журналиста усомнилась в официальной версии убийства мужа

Вдова журналиста Орхана Джемаля, вместе с коллегами застреленного в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, Ирина Гордиенко поставила под сомнение версию Следственного комитета (СК) России о мотивах преступников. Ее слова передает «Интерфакс».

Официальная версия СК, по мнению Гордиенко, не подкреплена фактами. Слова зампреда СК Игоря Краснова о мотиве убийства она назвала абсолютно голословными. «Я к этому отношусь с большой печалью, ужасной. Потому что Следственный комитет — это самый главный орган нашей страны, который должен, когда выдвигает версию, подкреплять ее доказательствами, для этого он и существует», — напомнила Гордиенко.

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Вдова Джемаля подчеркнула, что озвученная Красновым версия об убийстве в результате ограбления не отличается от той, что СК выдвигал больше года назад. По словам Гордиенко, следователи получили, но отказались перепроверять материалы центра «Досье», сотрудники которого провели собственное расследование убийства журналистов в ЦАР.

Ранее 13 январе в интервью «Коммерсанту» Краснов заявил, что установленные обстоятельства нападения указывают на то, что россиян убили с целью грабежа. Убийцами, по его словам, могли быть жители ЦАР или близлежащих стран, промышляющие грабежами в этом регионе.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, были застрелены 30 июля 2018 года при до конца не выясненных обстоятельствах. По информации проекта «Досье», журналистов могли убить за попытку найти подтверждение связи петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с частной военной компанией Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. В свою очередь, Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

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