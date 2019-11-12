«Хозяин» ЧВК Вагнера продал свою компанию

Российский бизнесмен Евгений Пригожин продал свою компанию «Конкорд» предприятию «Корпорация развития». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Корпорация развития» принадлежит 27-летней Екатерине Росликовой, смена владельца «Конкорда» состоялась 30 октября 2019 года. В самой организации факт смены учредителя подтвердили, однако отказались раскрыть причину продажи компании, сославшись на коммерческую тайну.

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Первыми на изменение структуры владения «Конкордом» обратили внимания «Настоящее время» и томское издание ТВ2, однако по их данным Пригожин продал лишь половину компании.

По информации ТВ2, Росликова является юристом в строительной компании «Мегалайн». Издание отмечает, что «Корпорация развитие», созданная в 2018 году, расположена в Москве на улице Наметкина, 14, корпус 2, однако в 2ГИС упоминаний о существовании компании по указанному адресу нет. Кроме того, в штате организации значится только Екатерина Росликова.

Евгений Пригожин был единственным владельцем «Конкорда», компания считалась крупнейшим активом в его личном владении. Предпринимателю приписывается создание «Агентства интернет-исследований», бизнесмен также находится под санкциями США за «вмешательство в американские выборы». Помимо этого Пригожина называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

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