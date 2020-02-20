Россиянина заставили платить за воображаемый лифт

Пенсионера Льва Горькова из Санкт-Петербурга заставили платить «коммуналку» за воображаемый лифт — в доме россиянина его на самом деле нет. Об этом сообщает телеканал «78».

Мужчина проживает в трехэтажном здании. «Все нормативы, которые используются для расчета услуг по содержанию дома, я выплачиваю, как будто у меня семь этажей», — негодует пенсионер. Ближайший лифт находится в соседнем здании — за него Горькову и приходят счета.

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Несколько лет назад домам разной этажности, в том числе зданию, где проживает пенсионер, присвоили один адрес. На карте они выглядят как одно строение на набережной канала Грибоедова. А по факту — несколько корпусов из трех, шести и семи этажей, построенных в разные десятилетия. Так как адрес один, тарифы на оплату коммунальных услуг для всех жильцов едины. В Петербургском вычислительном центре коллективного пользования «Жилищное хозяйство» подтвердили, что лифт входит в состав общего имущества дома, поэтому платить приходится всем владельцам квартир независимо от этажности. Плата за содержание и ремонт лифтов начисляется соразмерно занимаемой жилой площади.

Жильцы первых этажей могут перестать платить за лифт, если проведут голосование и коллективно примут соответствующее решение. Они смогут освободиться от оплаты части услуг, если управляющая компания найдет дополнительный источник финансирования. Однако изменить привычную схему начислений и прийти к общему знаменателю удается пока не многим. Лев Горьков все же рассчитывает уговорить собственников дома поменять порядок расчетов за содержание лифтов.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин не платил «коммуналку» на протяжении пяти лет. Он задолжал управляющей компании дома, где находится его московская квартира, почти полмиллиона рублей. АО «Декра-Стройэксплуатация» подала в Ленинский районный суд Перми два судебных иска. В аппарате вице-премьера заявили, что жилищная компания взыскивает с чиновника средства за неоказанные услуги.

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