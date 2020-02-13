Раскрыт размер возможной экономии при отказе от квитанций за услуги ЖКХ

Отказ от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги позволит российским семьям экономить на оплате «коммуналки» до тысячи рублей в год. Такое мнение «Ленте.ру» высказал член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Владимир Прохоров.

Стоимость выпуска и доставки каждого счета за услуги ЖКХ он оценил в 16-23 рубля. При этом граждане зачастую получают отдельно квитанции за воду, газ, электроэнергию, за вывоз отходов, отметил эксперт. «То есть в месяц россияне из собственного кармана тратят порядка 70-90 рублей только за то, чтобы получить счет на бумажном носителе», — указал Прохоров.

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По его словам, при отказе от бумажных носителей в пользу онлайн-сервисов оплаты размер возможной экономии на ЖКУ составит от 800 до тысячи рублей в год. «Сами компании-поставщики услуг зачастую даже не несут расходов на выпуск квитанций, они закрывают бюджет за счет размещения рекламных материалов, — раскрыл секрет индустрии Прохоров. — Еще в 2018 году вступил в силу запрет на публикацию посторонней информации в квитанциях, однако выход нашелся — теперь рекламу просто вкладывают в конверты. Формально компания ничего не нарушает. На деле же это вводит граждан в заблуждение, так как ответственности за качество и законность рекламируемых услуг никто не несет». Эксперт считает, что подобную рекламу необходимо полностью запретить.

Ранее в феврале депутат Госдумы Борис Чернышов предложил давать cкидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций. Парламентарий направил соответствующее обращение в Минстрой. В нем он отметил, что траты на ЖКУ остаются весомой статьей расходов российских граждан. В настоящее время потребители могут получать счета в бумажном и в электронном виде, но возможность добровольного отказа от бумажных носителей не предусмотрена.

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