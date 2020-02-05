Названы регионы России с самыми серьезными проблемами ЖКХ

Названы регионы России с самыми серьезными проблемами в сфере ЖКХ — это Тверская, Тульская и Кировская области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования Национального центра «ЖКХ Контроль».

Жители Твери больше всего недовольны управляющими компаниями. За 2019 год доля жалоб на них составила 14,6 процента. Другой насущной проблемой стал вывоз мусора (10,7 процента). На организацию и проведение капитального ремонта поступило 7,8 процента жалоб. Всего из Тверской области поступило 2474 обращения.

На втором месте оказалась Тульская область — 1972 жалобы. Подавляющая часть обращений связана с уборкой мусора — 40,2 процента от всех апелляций. Еще одним предметом недовольства стало состояние и содержание домов (15,4 процента жалоб). Далее идут проблемы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг (15 процентов) и управлением домами (6,2 процента).

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В Кировской области большинство жителей остались недовольны благоустройством дворов (48,6 процента жалоб), качеством ЖКУ (20,2 процента) и их оплатой (8,5 процента).

Наименьшее количество жалоб (от 30 до 55) за год поступило из Карачаево-Черкесии, Хакасии, Чечни, Калужской области и Адыгеи.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер правительства и по совместительству министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин попался на неуплате «коммуналки». Управляющая компания АО «Декра-Стройэксплуатация», которой он задолжал около полумиллиона рублей, подала на чиновника в суд. Это сумма сопоставима с его доходом за два месяца.

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