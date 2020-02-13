В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций

Россияне, отказавшиеся от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги, должны получать скидку при оплате таких услуг, полагает депутат Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил в Минстрой, передает RT.

По данным телеканала, Чернышов считает введение скидки за отказ от квитанций одним из способов экономии на услугах ЖКХ. «Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — приводит RT выдержку из письма.

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В обращении, адресованном министру строительства Владимиру Якушеву, парламентарий отметил, что траты на ЖКУ остаются весомой статьей расходов российских граждан. При этом в настоящее время потребители могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но возможность добровольного отказа от бумажных носителей не предусмотрена. Чернышов также предложил обязать компании, размещающие рекламу на квитанциях, давать россиянам компенсацию на оплату услуг ЖКХ.

В январе стало известно, что в российском правительстве решили штрафовать ресурсоснабжающие организации, получающие сверхдоходы от завышения цен на услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект, который должен спасти россиян от переплат, будет внесен в Госдуму в сентябре 2020 года.

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