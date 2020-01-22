Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников газеты, на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан. В документ вошла отдельная статья по взысканию долгов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Отмечается, что досудебный порядок возврата таких задолженностей не будет обязательным.

Также в новой версии законопроекта говорится о создании двух госреестров. В первый будут вноситься данные о профессиональных коллекторских агентствах, во второй — данные о других юридических лицах, кроме товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Все они должны будут вести и хранить аудиозаписи разговоров и переписок с должниками не менее двух лет.

Один из источников издания уточнил, что предложенная версия документа — не окончательная, часть положений будет дорабатываться.

Ранее в январе стали известны самые ненадежные заемщики. Среди них — охранники, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики и кладовщики. Наиболее дисциплинированными плательщиками по кредитам являются профессиональные военные. На них приходится всего 0,6 процента совокупного портфеля коллекторов. Также в число надежных заемщиков входят врачи и учителя.

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