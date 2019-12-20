Российские коллекторы захотели уточнить понятие «психологическое давление»

Термин «психологическое давление» следует уточнить в законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» или отказаться от него. Такое мнение высказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает ТАСС.

В НАПКА заявили, что без четкого определения трактовка представляется «несколько субъективной». В организации считают, что, как показывает практика, к этому понятию можно отнести любое действие коллектора, в том числе сам факт звонка или перечисление последствий уклонения от выплат. Поэтому в организации захотели уточнить, что такое «психологическое давление» и что им не является, или вовсе отказаться от этого термина.

По мнению организации, действующее регулирование не обеспечивает надлежащего баланса интересов должников и кредиторов. Предлагаемые НАПКА поправки направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на коллекторов. В январе — октябре 2019 года приставы получили 23,4 тысячи жалоб на действия коллекторов, взыскивающих просроченные задолженности. Чаще всего россияне сообщают, когда коллекторы навязчиво звонят и отправляют сообщения (31 процент), в том числе близким должников (8 процентов). Они также жалуются на раскрытие личных данных (17 процентов) и психологическое давление (8 процентов).

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