Украинский депутат предложил пенсионерке продать собаку для оплаты коммуналки

112 Украина / YouTube

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

На вопрос дозвонившейся в студию женщины, которая спросила о том, как прожить на пенсию в размере двух тысяч гривен (около пяти тысяч рублей), парламентарий предложил пенсионерке продать домашнее животное.

«Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество <…> Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить», — отметил Брагар.

В сентябре 2019 года сообщалось, что жители Украины две трети своих доходов тратят на еду и коммунальные услуги. На питание у украинцев уходило 45,6 процента дохода, причем жители городов тратили больше; на плату за ЖКХ — 19,4 процента. Из этого на продовольственные продукты ушло 43,8 процента, непродовольственные — 31,1 процента, услуги — 15,9 процента. Оставшиеся 9,8 процента относятся к категории непотребительских трат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!