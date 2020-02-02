Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

«У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала депутат и пояснила, что вырученные средства не смогут погасить внешние долги Украины, однако такая сделка избавит страну от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».

Так Тимошенко прокомментировала высказывание депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагара, который посоветовал пожилой украинке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Такой «совет» прозвучал в ответ на вопрос, как прожить на пенсию в размере двух тысяч гривен (около пяти тысяч рублей).

По данным на сентябрь 2019 года, жители Украины тратят две трети своих доходов на еду и коммунальные услуги. В среднем потребительские денежные расходы украинцев оценивались на уровне 8 036 гривен в месяц (20 526 рублей по текущему курсу).

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