Украинцы отдали две трети доходов на еду и коммуналку

Две трети своих доходов жители Украины в первом квартале 2019 года потратили на еду и коммунальные услуги, следует из материалов Госслужбы статистики.

На питание у украинцев уходило 45,6 процента дохода, причем жители городов тратили больше; на плату за ЖКХ — 19,4 процента. Из этого на продовольственные продукты ушло 43,8 процента, непродовольственные — 31,1 процента, услуги — 15,9 процента. Оставшиеся 9,8 процента относятся к категории непотребительских трат.

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В среднем потребительские денежные расходы украинцев оценены на уровне 8036 гривен в месяц (21160 рублей по текущему курсу). Из них продукты питания и безалкогольные напитки заняли порядка 3,6 тысячи гривен, а жилье, вода, газо- и электроснабжение — около 1,9 тысячи гривен.

Ранее аналогичную статистику за июль опубликовал украинский ПриватБанк. Почти 46 процентов трат по его картам (9,5 миллиарда гривен) приходилось на продукты питания.

Как следует из доклада НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», в 2018 году расходы россиян на питание снизились на 3,6 процента по сравнению с 2017-м и на 7,7 процента по сравнению с 2013-м. В структуре потребительских расходов (часть денежных расходов, связанная с потреблением) питание достигло 36 процентов. Бедными принято считать потребителей, у которых еда занимает 60 процентов расходов.

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