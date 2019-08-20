Украинцев попросили затянуть газовые пояса

Жители Украины, бюджетные учреждения и предприятия теплокоммунэнерго страны к 2022 году могут сократить потребление газа на пять миллиардов кубометров — это почти 18 процентов от нынешнего уровня. Об этом заявил председатель госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, передает «Укринформ».

В 2018 году потребление газа на Украине достигло 28,5 миллиарда кубометров, что на шесть миллиардов ниже, чем в 2014 году, напомнил Савчук. «Украина ежегодно экономит около 1,2 миллиарда евро, не тратя их на импорт газа», — заметил чиновник. По его словам, экономии поспособствовало то, что 650 тысяч семей в республике установили газосберегающее оборудование.

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Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и теперь сотрудничает с европейскими поставщиками. До конца 2019 года власти собираются создать мощности для реверсных поставок топлива из Румынии и проводят модернизацию газоизмерительных станций на границе с Молдавией. Серьезной проблемой для страны является приближающееся завершение контракта с Россией на транзит газа в Европу. Если до 31 декабря стороны не подпишут новое соглашение, то газотранспортная система в стране останется без загрузки. Такая ситуация грозит системе, не предназначенной к работе без буферного газа, техническими неисправностями.

Россия, которая к этому времени планирует запустить два новых газопровода в обход Украины, готова к переговорам по новому соглашению, но заключит его только на выгодных для себя условиях. Премьер-министр Дмитрий Медведев в июле также предложил либо сохранить нынешние условия контракта на транзит, либо создать двухсторонний консорциум после формирования нового правительства.

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