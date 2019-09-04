Россияне стали меньше тратить на еду

Реальные расходы россиян на еду сократились в 2018 году на фоне падения доходов. Это следует из доклада НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

За год расходы на питание снизились на 3,6 процента по сравнению с тратами в 2017-м и на 7,7 процента по сравнению с тратами в 2013-м. В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.

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Согласно исследованию, средние расходы россиян на питание в структуре потребительских расходов в прошлом году достигли 36 процентов. Согласно международным стандартам, бедными считаются те потребители, у которых расходы на еду составляют более 60 процентов всех расходов.

По итогам 2018 года россияне купили на 2,1 процента больше продуктов питания, чем в 2017-м. При этом энергетическая ценность питания сохранилась. По мнению аналитиков, это говорит о том, что россияне оптимизировали траты на еду, став покупать больше продуктов по акциям и скидкам, а также через интернет, где товары могут быть дешевле, чем в обычных магазинах.

В начале года Росстат сообщил, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. С 2013 года они сократились на 8,3 процента. По данным ведомства, за первое полугодие 2019 года реальные доходы упали на 1,3 процента. В августе Минэкономразвития снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1 процента.

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