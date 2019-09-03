Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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За период с июля 2018 года по июль 2019-го доля продаж по промоакциям увеличилась только на два процента — с 49 до 51-го. При этом в прошлом году по сравнению с 2017-м она выросла на семь процентов. Продажи в натуральном выражении также замедлились. С середины 2018-го по середину 2019 года их доля выросла на один процент, до 53 процентов. При этом за аналогичный период предшествующего года рост составлял семь процентов (с 45 до 52 процентов).

Причинами замедления роста стала конкуренция со стороны магазинов со стабильно низкими ценами на уровне промоакций, рационализация компаниями стратегий промоакций, а также то, что в категориях товаров, в которых чаще всего проводят промоакции, их доля уже достигла потолка в 70-80 процентов.

Между тем в сети «Магнит» заявили, что самое большое влияние на долю промо оказывают общая экономическая ситуация в России и уровень доходов жителей страны, пишет «Коммерсантъ». Так, по данным Росстата, реальные доходы россиян в первое полугодие 2019 года снизились на 1,3 процента. В январе ведомство сообщило, что реальные доходы населения падают пятый год подряд.

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