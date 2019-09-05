Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Речь идет об инициативе ввести оборотный штраф до трех процентов, но не менее двух миллионов рублей для производителей и продавцов товаров, которые не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза. Предложение ведомства направлено на устранение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации».

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По словам производителей, оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности — в результате они будут вынуждены повышать цены. В Союз участников потребительского рынка (СУПР) напомнили, что сам механизм оборотных штрафов вводили для регулирования рынка бензина, и его нельзя применить для широкого круга продукции.

«Если найдут малейшее нарушение в чае, штраф будут брать со всей продукции», — пояснила гендиректор СУПР Ольга Баранникова. Она добавила, что для некоторых предприятий это чревато риском остановки всего производства.

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