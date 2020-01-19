Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

По мнению Тимошенко, после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят». Страна должна признать, что период независимости был потерян, а ее руководство — сделать соответствующие выводы, считает она.

«Моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — заявила политик.

Ранее Юлия Тимошенко сравнила жизнь в стране с юмористическим шоу студии «Квартал 95», которой ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский. Она заявила, что глава государства заставляет Украину жить в режиме юмора, поскольку он не «понимает и не знает другого языка», а также выразила сожаление, что он «опустился до таких шуток».

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