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Слова Тимошенко о ликвидации Украины объяснили старостью

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Высказывания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале ликвидации Украины объясняются ее старостью и истощением имеющихся у нее ресурсов. Такое мнение высказал в эфире НСН политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Годы берут свое. Это сказывается на ресурсе Тимошенко: эмоциональном, психическом, интеллектуальном. К тому же она никогда не обладала стратегическим мышлением. Отсюда такие высказывания», — отметил эксперт.

По его мнению, обращаясь к подобной риторике, Тимошенко надеется вернуть политическое влияние и поддержку электората, которые она практически растеряла.

Ранее в январе Тимошенко в интервью телеканалу ZIK заявила о начавшемся процессе ликвидации Украины. По ее словам, после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят». Политик призвала признать, что период независимости был потерян, и обратилась к властям страны с просьбой сделать соответствующие выводы.

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Предыстория: Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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