Тимошенко сравнила жизнь на Украине с юмористическим шоу Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила жизнь в стране с юмористическим шоу студии «Квартал 95», которой ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политик рассказала в эфире телеканала «112 Украина», видеозапись опубликована в YouTube.

По мнению Тимошенко, глава государства заставляет Украину жить в режиме юмора, поскольку он не «понимает и не знает другого языка». Она выразила сожаление, что Зеленский «опустился до таких шуток», обвинив президента и его команду в потере связи с реальностью.

«У людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо», — считает Тимошенко.

Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что после принятия закона об открытии рынка земли на Украине ее партия переходит в оппозицию к главе государства. В ответ Зеленский подчеркнул, что Тимошенко «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».

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