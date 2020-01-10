Зеленский назвал одной из версий крушения украинского самолета попадание ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве одной из версий крушения украинского самолета в Иране рассматривается попадание ракеты. Об этом он написал в своем Facebook.

Украинский лидер назвал ее среди прочих версий катастрофы и добавил, что она пока ничем не подтверждена. Он дополнительно подчеркнул, что главная цель украинской стороны — выяснить правду.

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Ранее стало известно, что украинские специалисты, направленные в Иран для участия в расследовании крушения пассажирского самолета, будут искать обломки ракеты. По словам главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, Украина «изучает версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"». Кому может принадлежать комплекс, из которого, вероятно, была выпущена подобная ракета, Данилов не уточнил.

Ранее сообщалось, что среди других версий крушения самолета в Иране на Украине рассматривают взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

Украинский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. На борту находились 167 пассажиров из разных стран, преимущественно граждан государств Ближнего Востока, а также 9 членов экипажа, все они погибли. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам.

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