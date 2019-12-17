Тимошенко предрекла украинцам африканский голод

Депутат Верховной Рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла украинцам голод, как на африканском острове Мадагаскар. Об этом она заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

К такому развитию событий, по мнению политика, приведет принятие закона об открытии рынка земли. По словам Тимошенко, именно по этому пути пошел Мадагаскар. Депутат рассказала, что сельскохозяйственные угодья на островном государстве были скуплены транснациональными корпорациями, что в конечном итоге включило страну в список лидеров по доле голодающего населения.

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По этой причине политик считает невозможным открыть рынок земли на Украине. При этом, по ее мнению, абсолютно не важно, будут ли покупать земли компании украинского происхождения или иностранного, потому что они в любом случае будут монополиями, которые не станут выпускать экологически чистые продукты. «Они будут засыпать землю химикатами, как это во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем», — предостерегла Тимошенко.

17 декабря депутаты от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну Верховной Рады с целью сорвать заседание парламента и не допустить голосования по законопроекту об открытии рынка земли. Однако в правящей партии «Слуга народа» заявили, что рассмотрение этого закона не стояло на повестке дня.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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