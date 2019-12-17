Названо число пострадавших на протестах в Киеве полицейских

МВД Украины назвало число пострадавших на протестах в Киеве полицейских. Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает РИА Новости.

По его словам, в результате проходящих в Киеве акций протеста против открытия рынка земли на Украине и драк, которые завязываются между протестующими и полицией, пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов. Двое из них были госпитализированы. Подробности об их состоянии не сообщаются. В то же время полиции удалось задержать 26 протестующих, отметил Шкиряк.

Ранее появилось видео столкновений полиции с протестующими, многие из которых являются членами националистической организации «Нацкорпус». Столкновения проходили на улице Грушевского около гостиницы «Киев», а также у станции метро «Арсенальная». Полиция пыталась предотвратить прорыв протестующих к зданию Верховной Рады.

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Во время стычек с правоохранителями участники акции используют палки и перцовые баллончики, что и стало причиной получения полицейскими травм.

Акция, в которой участвуют националисты из «Нацкорпуса», а также партии «Батькивщина» и «Свобода», проходят не только в Киеве, но и в десяти других регионах страны. Протестующие выступают против открытия рынка земли.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам.

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