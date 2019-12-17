Партия Зеленского решила вывести своих избирателей на улицы

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского может вывести своих избирателей на улицы, передает издание «Страна.ua».

По его словам, партию к этому подталкивает то, что оппозиция на проходящем во вторник, 17 декабря, заседании решила заблокировать трибуну Верховной Рады. Арахамия считает, что избиратели должны лично объяснить депутатам, что «нельзя просто останавливать работу высшего законодательного органа страны из-за того, что кому-то что-то не нравится». Он также напомнил, что давление на политиков через улицу практикуют в первую очередь оппозиционные силы, однако у «Слуги народа» намного больше сторонников, чем у них.

17 декабря депутаты от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну Верховной Рады с целью сорвать заседание парламента и не допустить голосования по законопроекту об открытии рынка земли. Однако, как передает «Украинская правда», Арахамия утверждает, что рассмотрение этого закона не стояло на повестке дня.

По словам лидера фракции, на этом заседании депутаты собирались проголосовать за закон о легализации продажи янтаря, а также одобрить выплаты для пенсионеров и сирот. Арахамия утверждает, что политические противники «Слуги народа» не дают проголосовать, чтобы партия президента не набрала политических очков. «Это никак не связано с землей», — подчеркнул он.

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Параллельно с демаршем оппозиции в Верховной Раде против закона о рынке земли протестуют на улицах. В Киеве и еще в десяти регионах Украины протестующие устраивают акции протеста, которые доходят даже до столкновений с полицией. Так, в столице в результате драк протестующих с правоохранителями пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов. Двое из них были госпитализированы.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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