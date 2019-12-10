Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Тимошенко беспокоит то, что Зеленский стал первым президентом Украины, который в рамках «нормандского формата» легитимизировал «формулу Штайнмайера» в качестве основы для дальнейших действий по урегулированию конфликта. Кроме того, ее возмутило, что в официальном коммюнике впервые было заявлено о стремлении предоставить особый статус территориям Донбасса не на временной, а на постоянной основе.

Тимошенко считает, что только после того, как руководство страны объяснит эти свои действия, можно будет делать прогнозы относительно последствий этих переговоров для Украины. Политик призвала власти к содержательному диалогу с обществом, чтобы убедить его, что «мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета».

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Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украина ничего не проиграла на переговорах в «нормандском формате», поскольку худшим вариантом отношений с Россией является масштабная война.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогу лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

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