На Украине рассказали о худшем варианте отношений с Россией

Украина ничего не проиграла на переговорах в «нормандском формате», поскольку худшим вариантом отношений с Россией является масштабная война. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев, передает «Цензор.нет».

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Он отметил, что украинские власти добились на саммите в Париже «небольших побед», связанных с обменом осужденных и других удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Потураев признал при этом, что договоренность о разведении сил и средств в Донбассе на трех участках является «пилотным экспериментом».

Народный депутат напомнил, «насколько тяжело происходило это разведение на тех участках, где мы этого добились». Поэтому, сказал он, киевские власти будут надеяться, что Украина получит еще три участка, на которых активные боевые действия будут остановлены.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» «сдвинула с мертвой точки» вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. Он рассказал, что команде украинского лидера Владимира Зеленского придется пройти длинный путь для достижения мира в Донбассе.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя четыре месяца в Берлине.

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