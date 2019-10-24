Россиянам посоветовали «срезать» балконы для экономии на коммуналке

Россия 1 / YouTube

Ведущие утреннего шоу на телеканале «Россия 1» дали россиянам советы, как сэкономить на коммунальных платежах. В числе прочего зрителям предложили исключить из общей площади квартиры балконы. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Сюжет начался с того, что ведущая Елена Николаева вышла на балкон, нарисованный с помощью компьютерной графики, а ее коллега Денис Стойков начал его срезать. «Вы же заявку оставляли, чтобы сэкономить на коммунальных платежах, сейчас вам балкон и срежем», — объяснил он свои действия.

Затем Николаева и Стойков пояснили, что речь идет не о буквальном срезании балконов, а об исключении их из общей площади помещения. Ведущие рассказали, что кадастровая палата Ставропольского края инициировала кампанию «Убери балкон — сократи расходы на коммунальные услуги».

Корреспондент канала Мария Дмитриева объяснила, что эта кампания касается тех, кто живет в домах, сданных в эксплуатацию до 2006 года, когда балкон включался в общую площадь квартиры. Для того чтобы исправить ситуацию, жильцам необходимо обратиться за консультацией в федеральную кадастровую палату.

Дмитриева дала и другие советы по экономии: отключить радиоточку и отказаться от общедомовой телевизионной антенны, если уже оплачивается кабельное или спутниковое телевидение. Корреспондент отметила, что отключение домашнего проводного телефона позволит сэкономить до 500 рублей в год. В сюжете рассказали об экономии при установке индивидуальных счетчиков учета потребления воды и электроэнергии. Россиянам также порекомендовали узнать о способах сократить размер комиссии при оплате ЖКУ.

В апреле телеканал CNBC показал видеоинструкцию о том, как за год можно сэкономить более 400 долларов (около 26 тысяч рублей) на чаевых официантам и при этом не показаться скрягой. Лайфхак разозлил аудиторию телеканала.

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