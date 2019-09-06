Мать придумала способ экономить зубную пасту и прослыла ленивой

Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, рассказавшую о лайфхаке, который позволяет ей экономить зубную пасту. Об этом пишет Birmingham Live.

На пост женщины в группе Facebook под названием Simply Moms («Просто матери») обратила внимание пользовательница Mama megan. В публикации говорилось о том, что автор купила коробку со 144 одноразовыми зубными щетками, чтобы избежать беспорядка и лишнего расхода зубной пасты.

К посту женщина приложила фото коробки и добавила, что каждая щетка уже снабжена зубной пастой. «Нужно просто вытащить щетку из упаковки, намочить ее, почистить зубы и все выбросить», — написала мать.

Юзеры соцсетей не одобрили этот лайфхак, потому что посчитали, что такое большое количество пластикового мусора вредит экологии. «Людям вообще наплевать на нашу планету, и это ужасно», — возмутилась пользовательница Hailey. «Лучше сосредоточься на том, чтобы научить детей обращаться с пастой и убирать за собой», — порекомендовала Emily but Spooky.

Некоторые комментаторы добавили, что одноразовые щетки полезны для бездомных и для людей с инвалидностью, однако остальным не стоит использовать их. «Это какой-то новый уровень лени», — написала Shayleigh.

Ранее иностранцы нашли способ делать чесночный хлеб с помощью котлеты по-киевски. Они предлагали нанадолго положить готовое блюдо на кусок хлеба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!