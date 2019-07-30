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Найден «гениальный» лайфхак для мытья в душе

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Пользовательница Twitter Сара Шауэр (Sarah Schauer) рассказала о лайфхаке, которым пользуется ее сестра во время приема душа. Ее пост стал вирусным, набрав почти 50 тысяч лайков.

Шауэр раскрыла тайну сестры, обнаружив в ее сумке с туалетными принадлежностями очки для плавания. Девушка призналась, что использует их для того, чтобы защитить глаза от попадания в них мыла.

Юзеры восхитились лайфхаком и поблагодарили сестру Шауэр, которая поделилась им. «Революционная идея! Эйнштейн бы гордился», — писал один из пользователей. «Она живет в 3019», — в шутку предположил другой. «Гений!» — похвалил девушку третий.

Некоторые добавили, что лайфхак подойдет не только тем, кто боится попадания в глаза мыла, но и тем, кто не хочет испортить макияж и накладные ресницы.

В июле в сети стал популярен способ спрятать длинные носки под обувью летом.

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