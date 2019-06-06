Найден быстрый способ уменьшить размер джинсов

Пользовательница Facebook по имени Меган опубликовала видеоролик, демонстрирующий простой способ уменьшить размер джинсов. На это обратили внимание журналисты The Sun.

Девушка на видео одета в черную футболку и джинсы, которые велики ей в талии. Чтобы уменьшить их размер, левой рукой она берет пуговицу и продевает ее под шлевку.

После этого она застегивает джинсы обычным способом вместе со шлевкой. Таким образом лишний материал собирается в незаметную складку около молнии.

В апреле на странице 5-Minute Crafts в Facebook, где регулярно публикуются бытовые лайфхаки, показали новый способ подвернуть джинсы. На видео девушка сперва один раз подворачивает правую штанину обычным способом, а затем перетягивает «подворот» тонкой резинкой для волос посередине. Потом она отворачивает его верхний край таким образом, чтобы он скрыл резинку.

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