Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде

Эксперты раскрыли способы сохранить джинсы в наилучшем состоянии как можно дольше. Их советы приводит The Sun.

Основательница блога о дениме Лорна Бурфорд (Lorna Burford) не рекомендует складывать джинсы в несколько раз, поскольку со временем сгибы в одних и тех же местах портят их форму. Чтобы избежать нежелательных складок, она советует вешать джинсы на специальную вешалку для брюк s-образной формы.

Перед стиркой специалисты рекомендуют выворачивать штаны наизнанку — так можно уберечь их цвет и оттенок от вымывания. Помимо этого, сотрудники американского бренда Levi's утверждают, что стирать джинсы следует в прохладной воде с мягким моющим средством: этот режим сохранит качество ткани и предотвратит ее повреждение.

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Также эксперты не советуют оставлять джинсы сушиться в стиральной машине, так как это приводит к появлению ворсинок на всей их поверхности. «Сушилки — настоящий враг джинсов. В сушилке они не только теряют правильную посадку, но и "ломаются"», — отметил генеральный директор компании Levi’s.

В апреле марка Levi’s дала рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснили они.

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