Придуман новый способ подвернуть джинсы

5-Minute Crafts FAMILY / YouTube

На странице 5-Minute Crafts в Facebook, где регулярно публикуются бытовые лайфхаки, показали новый способ подвернуть джинсы.

Ролик появился в соцсети под названием Fabulous clothing tricks («Невероятные трюки для одежды»). На видео девушка сперва один раз подворачивает правую штанину обычным способом, а затем перетягивает «подворот» тонкой резинкой для волос посередине. Потом она отворачивает его верхний край таким образом, чтобы он скрыл резинку. После этого вся конструкция заворачивается внутрь штанины. То же самое повторяется со второй штаниной.

Материалы по теме Загибай Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все

По мнению издания The Sun, резинка надежно закрепляет «подворот», и не позволит брюкам развернуться.

Помимо этого, на 30-минутном видео представлено множество других трюков. В частности, способ за несколько секунд вернуть на место оторвавшуюся пуговицу на штанах или уменьшить их размер.

В апреле сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По их словам, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!