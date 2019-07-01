Девушка показала верный способ быстро выучить любой предмет

Жительница Малайзии с ником Clean Dermaroller рассказала о том, как мотивирует себя и сестру к учебе. Этим лайфхаком она поделилась в Twitter.

Девушка показала фото папки, несколько страниц в которой заложены сладостями. По словам Clean Dermaroller, ее сестра лучше справляется с заучиванием материала, если через определенное количество страниц ее ждет шоколадка. Сама автор поста призналась, что в ее случае мотивация лучше работает не с помощью батончиков Bounty и Twix, а с помощью денег.

Некоторые пользователи в комментариях похвалили девушку за изобретательность. Однако не все одобрили такой способ поддерживать интерес к обучению. «Получишь не только новые знания, но и диабет в придачу», — написал U/haris. «Это твои деньги. Если бы они были чужие, тогда бы ты действительно была мотивирована», — заметил Syakirah Nasir.

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