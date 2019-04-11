Лайфхак по экономии денег разозлил телезрителей

В начале апреля телеканал CNBC опубликовал в Twitter видеоинструкцию о том, как за год можно сэкономить более 400 долларов (около 26 тысяч рублей) на чаевых официантам и при этом не показаться скрягой.

В ролике жителей Нью-Йорка спрашивают, какой процент от счета стоит оставлять работникам ресторанов. Тот же вопрос журналисты задали сотруднице американского Института Эмили Пост, занимающегося вопросами этикета. В результате выяснилось, что от посетителей ресторана обычно ожидают чаевых в размере 15-20 процентов от счета.

Зрителям посоветовали высчитывать чаевые не от финальной суммы, указанной в счете (в США в счетах указываются три суммы: до обложения налогом, размер налога и сумма с его учетом — прим. «Ленты.ру»), а просто умножив на два налог.

Если заказ составил 100 долларов (почти 6,5 тысячи рублей по текущему курсу), а итоговая сумма с учетом налога в 8,875 процента — 108,88 доллара (более 7 тысяч рублей), официанту стоит оставить 17,76 доллара (1145 рублей). Если платить 20 процентов от общей суммы, выходит на несколько долларов больше.

Лайфхак разозлил аудиторию телеканала. «Не надо быть придурком. Не можешь дать чаевые в 20 процентов — не ходи есть», — возмутился Dusty Giebel. Другой пользователь, Tony Posnanski, подчеркнул, что, если хочется сэкономить, стоит отказаться от десерта, а не издеваться над официантами, получающими по 2-4 доллара (130-258 рублей) в час.

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