Ценности
 
Последние новости
Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Дом известного криминального авторитета 90-х выставили на продажу
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Продававшую воду из ванны блогершу разоблачили
В Германии бурно отреагировали на критику победы советских войск под Прохоровкой
Сросшиеся головами близнецы отметили совершеннолетие вопреки прогнозам врачей
Осужденный в Белоруссии ополченец ДНР рассказал об «офицерском беспределе»
Новости партнеров

Придуман способ спрятать длинные носки под обувью летом

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: asos / Instagram

Британский онлайн-ретейлер Asos поделился способом, как спрятать длинные носки в обуви летом. Ролик с лайфхаком появился в Instagram-аккаунте компании.

На видео девушка снимает с ноги высокий розовый носок, оставляя в нем пальцы, затем оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. После этого она обувает стоящий рядом серебристый мокасин и демонстрирует, что носок полностью спрятан в обуви. «Вы надели неподходящие носки? Попробуйте это», — гласит описание публикации.

Видео посмотрели более 400 тысяч человек. Большинство оценили идею. «Мозг взрывается, моя жизнь не будет прежней», — призналась одна пользовательница. «Это революция!» — заявила другая. Однако некоторые раскритиковали Asos. «Это все замечательно до первого шага, потому что потом носок сползет вниз в твой ботинок!» — написала скептичная комментаторша.

В июне в Facebook появился видеоролик, демонстрирующий простой способ уменьшить размер джинсов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найден быстрый способ уменьшить размер джинсов
Найден способ казаться стройнее на пляже
Придуман новый способ подвернуть джинсы
Ценности
Ценности00:04 9 июля

Короче некуда

Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
15:56Сегодня

Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника

11:09 8 июля

В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл

14:08Сегодня

Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов

Ценности00:0525 июня

«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»

Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
18:52 5 июля

Иранскую модель изгнали из страны за откровенные фото и вынудили скитаться

19:47Сегодня

Меган Маркл вышла в свет в неподобающем виде и прослыла «ночным кошмаром»

12:25Сегодня

У безработной москвички украли часы на 3,2 миллиона рублей

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
14:50 4 июля

Женщина вдохнула автозагар для усиления эффекта и поделилась последствиями

18:02Сегодня

Внешний вид Рианны на обложке журнала разозлил азиатов

10:22Сегодня

Первое издание «Евгения Онегина» продали за полмиллиона фунтов

Россия
«Скрывают страдания, чтобы их не считали наркоманами»
Миллионы россиян умирают, мучаясь от боли и одиночества. Как им помочь?
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Семилетний кондуктор автобуса удивил россиян
Парализованная выжившая в «Хромой лошади» заговорит с семьей впервые за 10 лет
В РПЦ придумали правила общения с анимешниками и веганами
Россиянин десять лет избивал жену и зарезал ее на глазах у сына
Все материалы
Мир
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
Американский суд усомнился во вмешательстве России в выборы США
В Германии бурно отреагировали на критику победы советских войск под Прохоровкой
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Французский министр роскошно проел бюджетные деньги
В Океании началась таинственная резня аборигенов
Россия отказалась считать себя «плохим мальчиком»
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Осужденный в Белоруссии ополченец ДНР рассказал об «офицерском беспределе»
Стало известно число захотевших уехать из страны украинцев
Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
В Минфине выразили уверенность в отсутствии проблем при проверке «ДОМ.РФ»
Седан из «Кортежа» Путина получил китайское признание
Назван лучший способ решения газового спора с Украиной
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Южная Корея решила дружить с Россией назло Японии
Анатолий Сердюков подал голос
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
ОПГ из черных риелторов и полицейских осудили за убийства и воровство нефти
Российская пенсионерка оказалась серийным убийцей
Поставки Египту боевых вертолетов «Аллигатор» обернулись миллионными хищениями
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Создание Россией ВНЭУ напоролось на «затык»
Раскрыта цена iPhone нового поколения
Назван самый эффективный способ похудеть
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Все материалы
Спорт
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал свой уход
Бывшая фигуристка Тутберидзе назвала причины ухода от тренера
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Серена Уильямс пожаловалась на унижение
Футболист оскорбил темнокожего соперника и довел его до слез во время матча
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Иранская группа получила 14 лет тюрьмы и удары плетьми за любовь к хеви-металу
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Рэперша Ники Минаж отменила выступление в Саудовской Аравии во имя равноправия
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять
Десятки миллионов смартфонов на Android оказались заражены опасным вирусом
Бузова отправилась на «Форт Боярд»
Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника
Придуман способ спрятать длинные носки под обувью летом
Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов
Меган Маркл вышла в свет в неподобающем виде и прослыла «ночным кошмаром»
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка
Ученый приехал в Чернобыль и нашел кран с «убивающей» радиацией
Пассажир снял разваливающийся во время рейса двигатель самолета
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Жестокие мужчины оседлали редкую черепаху ради забавы
Удачливый слон отбился от голодной львицы и попал на видео
Женщина стала миллионершей, купила туфли и продолжила работать в больнице
Потратившую состояние на внешность куклы Барби женщину окрестили уродливой
Все материалы
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
Электрическое купе Bentley рассказало о будущем дальних путешествий
УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями
Появилось первое изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Дом известного криминального авторитета 90-х выставили на продажу
Российский хоккеист решил избавиться от дома с сауной и баром
Власти объяснили планы строительства дороги на месте ядерного могильника
Российский олигарх заработал миллионы на наследии Трампа
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
В Подмосковье усилили патрулирование водоемов
Все материалы