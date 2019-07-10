Придуман способ спрятать длинные носки под обувью летом

Видео: asos / Instagram

Британский онлайн-ретейлер Asos поделился способом, как спрятать длинные носки в обуви летом. Ролик с лайфхаком появился в Instagram-аккаунте компании.

На видео девушка снимает с ноги высокий розовый носок, оставляя в нем пальцы, затем оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. После этого она обувает стоящий рядом серебристый мокасин и демонстрирует, что носок полностью спрятан в обуви. «Вы надели неподходящие носки? Попробуйте это», — гласит описание публикации.

Видео посмотрели более 400 тысяч человек. Большинство оценили идею. «Мозг взрывается, моя жизнь не будет прежней», — призналась одна пользовательница. «Это революция!» — заявила другая. Однако некоторые раскритиковали Asos. «Это все замечательно до первого шага, потому что потом носок сползет вниз в твой ботинок!» — написала скептичная комментаторша.

В июне в Facebook появился видеоролик, демонстрирующий простой способ уменьшить размер джинсов.

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