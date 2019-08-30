Иностранцы нашли способ делать чесночный хлеб с помощью котлеты по-киевски

Англоязычные пользователи соцсетей удивились связанному с котлетой по-киевски лайфхаку, о котором в Facebook рассказала Мария Лист (Maria List).

Женщина объяснила, что за пять минут до готовности котлет кладет под них тостовый хлеб. Таким образом он пропитывается соком от блюда и становится чесночным.

Пост Лист стал вирусным, набрав больше 9 тысяч лайков и 17 тысяч репостов. Комментаторы утверждали, что не знали об этом, и благодарили ее за полезный лайфхак. «Я сегодня осуществила это на практике, муж был в восторге, точно еще повторю в будущем», — писала одна из пользовательниц. «Вот это идея. Жаль, что я раньше об этом не знала», — жаловалась другая.

Некоторые в шутку предлагали Лист претендовать на прибыль от возросших продаж котлет по-киевски, потому что многие комментаторы решили попробовать это блюдо. «Без сомнения, сегодня вечером пойду и куплю себе самую сочную котлету по-киевски», — делился своими намерениями юзер с ником Gupsy John.

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