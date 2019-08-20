Необычный способ заваривать чай возмутил британцев

Редактор из Лондона Холли Харли опубликовала в Twitter видео с необычным способом заваривания чая, чем возмутила пользователей соцсети из Великобритании. Как сообщает Daily Mail, британцы посчитали это действие «национальным позором».

В описании твита Харли говорится, что «ее парень сделал худшее в мире видео». В ролике в чашку сначала кладут две ложки сахара, потом добавляют кипяток, затем молоко и только в конце чайный пакетик. За пару дней видео набрало более 2,5 миллиона просмотров и почти 45 тысяч лайков.

В комментариях многие раскритиковали автора за подобное приготовление чая, осудив за нарушение процедуры заваривания и прямо констатируя, что «это не чай». «Пожалуйста, скажите, что это было немедленно вылито в раковину», — написала пользовательница manytypesoftea. Другой юзер пошутил: «Полагаю, уже бывший парень?»

Один из американских пользователей, удивившись такой реакции, подумал, что все дело в молоке. Однако другой комментатор пояснил ему, что автор видео нарушил порядок заваривания: сначала чайный пакетик и сахар, затем кипяток и только после этого молоко.

Ранее пользователей соцсетей удивила фотография модели Шерри Сильвер (Sherrie Silver) с необычным набором еды. Их поразило, насколько странный набор продуктов запечатлен на снимке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!