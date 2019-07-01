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Термокружка Путина стала хитом в Китае

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Термокружка, подобная той, из которой президент России Владимир Путин пил чай на ужине лидеров стран «большой двадцатки» в Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли Taobao, сообщает китайская ежедневная газета Global Times.

Многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель.

Судя по опубликованному скриншоту, стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней (400 — 1,8 тысячи рублей).

Отмечается, что популярной кружка стала после того, как о ней рассказали китайские СМИ. Один из магазинов рассказал Global Times, что они продают похожую кружку, позиционируя ее как «высококлассную» и «полезную для здоровья». Продавец добавил, что уже получил более 100 заказов.

Global Times подчеркнуло, что Путин пользуется уважением у китайцев. Они ценят его любовь к спорту и игре на фортепиано.

28 июня Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что емкость наполнена чаем, который постоянно пьет российский лидер.

Впервые президент России появился со своим термосом на пресс-конференции в 2014 году. Кружка выполнена в белом цвете с гербом России.

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